Берлин, , 17:14 — REGNUM Разработчики стратегии Anno 1800 представили три DLC (загружаемый контент), которые выйдут в течение 2020 года. Об этом 11 марта сообщил портал Eurogamer.

В 2020 году игроков ожидают три дополнения. Первое позволит построить собственный дворец, второе добавит систему сельского хозяйства, а третье введёт в Anno 1800 новый континент, напоминающий Африку.

Напомним, релиз Anno 1800 состоялся в апреле 2019 года. Проект был тепло встречен критиками и игроками.

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