Вильнюс, , 17:12 — REGNUM Мэр столицы Литвы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сегодня, 12 марта, поставил под сомнение, что в Литве к сегодняшнему дню только трое жителей заражены коронавирусом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он подчеркнул, что не обвиняет центральные власти в утаивании информации, просто считает, что не все больные обращаются за помощью из-за чего пока диагностировано только три случая. «Может пять, может десять, но факт, что вирус уже среди нас», — сказал Шимашюс.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека. В Вильнюсе отменены все массовые мероприятия и на пять недель остановлен учебный процесс.