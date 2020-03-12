Абу-Даби, , 17:10 — REGNUM Гражданин России заразился коронавирусом COVID-19 в Объединённых Арабских Эмиратах, передаёт 12 марта агентство WAM со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Как сообщается, за последние сутки на территории ОАЭ выявлено одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из инфицированных — иностранцы, в том числе один российский гражданин.

По информации министерства здравоохранения, все новые инфицированные помещены на карантин, их состояние оценивается медиками как стабильное.

Всего, согласно последним официальным данным, на территории ОАЭ подтверждено уже 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.