, 08:21 — REGNUM На фоне нарастающей эпидемии коронавируса в Швеции система медицинских учреждений столкнулась с катастрофическим объемом работы, с которым не могут справиться медики. Врачи сравнивают положение дел в сфере здравоохранения с «военным вторжением». Об этом 12 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

Ситуацию в столице Швеции прокомментировала профессор клинической бактериологии Агнес Вольд. Свои оценки Вольд опубликовала на своей странице в Твиттере.

«Внимание. Существует риск того, что система здравоохранения в Стокгольме может не справиться со своей задачей, если она не получит НЕМЕДЛЕННОГО доступа к 1) респираторным маскам 2) антисептикам для рук 3) спецодежде и т.д. Правительство должно НЕМЕДЛЕННО обеспечить запуск производства масок и антисептиков. Мы не должны позволить идиотским препятствиям встать у нас на пути», — написала Вольд.

Стоит отметить, что сразу же после публикации данного поста Вольд получила жесткую критику в свой адрес, так как еще неделю назад она лично хвалило Агентство общественного здравоохранения Швеции, непосредственно отвечающее за обеспечение населения страны необходимой медицинской помощью. Однако многие люди. в том числе и врачи, поддержали профессора бактериологии в ее высказываниях и сравнили ситуацию с медициной в стране с коллапсом.