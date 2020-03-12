Москва, , 16:59 — REGNUM Плюсовая температура воздуха вернётся в Московский регион после заморозков, ожидаемых в предстоящие выходные. Об этом сообщили 12 марта в Гидрометцентре России.

Ранее синоптики предупредили о понижении температуры до отрицательных значений в выходные дни 14 и 15 марта. Сообщалось, что в последний день недели также возможен небольшой снег.

Согласно прогнозу, в ночь на понедельник, 16 марта, столбики термометров могут опуститься до −4…−9 градусов. Между тем уже днём воздух прогреется до +6 градусов, осадков при этом не ожидается.

Во вторник, 17 марта, будут возможны небольшие осадки. Температура воздуха в дневные часы составит до +4 градусов.

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