Москва, , 16:57 — REGNUM Вечером в четверг и весь день пятницы в Москве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Как отмечается, с 21:00 12 марта ожидается сильный западный ветер 5−10 метров в секунду, с порывами 13−18 метров в секунду. А вот 13 марта ожидается усиление ветра с порывами до 19−24 метров в секунду.

Гражданам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковаться вдали от деревьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушившийся на столицу 29 мая 2017 года ураган достигал порывов в 28 метров в секунду.