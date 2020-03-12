Омск, , 16:51 — REGNUM Стало известно, где работала жительница Омска, которая получает пенсию 52 533 рубля исключительно за счёт страховых взносов. О трудовом пути омички рассказала управляющая Омским отделением Пенсионного фонда России Ольга Ступичева.

По её словам, женщина работала «на очень крупном предприятии, входящем в состав холдинга». Холдинг является московским. Должность омички была руководящей. С работы она ушла только после 70 лет.

«Это очень возрастной человек, работающий десятки лет на очень высокой должности, получая очень высокую зарплату», — цитирует Ступичеву «Омск-информ».

Она уточнила, что годы, которые легли в пенсионный капитал, «были годами больших зарплат». Также Ступичева обратила внимание на то, что это единичный случай. И зачастую пенсии омичей гораздо ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, средний размер пенсии в Омской области составляет 13 813 рублей.

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