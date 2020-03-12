Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Приветственные рукопожатия, объятия и поцелуи запретил сотрудникам и студентам в связи с угрозой коронавируса Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП). Об этом 12 марта сообщает пресс-служба вуза.

Запрет сотрудникам и обучающимся на приветственные социальные взаимодействия (рукопожатия, поцелуи и объятия) введён в университете в связи с потенциально опасной эпидемиологической ситуацией в стране.

Нарушение запрета будет рассматриваться руководством университета как грубый дисциплинарный проступок.

Ректор университета Александр Запесоцкий ввёл дополнительные противоэпидемические меры. В частности, был запрещён проход в Дом студентов для посетителей, а также в гимназию и учебный корпус. Отменена университетская программа посещения городских музеев. а студентам и сотрудникам с недомоганием предписано оставаться дома, а в случае недомогания, возникшего во время обучения, отстранять от учёбы и направлять на медосмотр.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении председателя правительства РФ Михаила Мишустина, что угроза распространения в России коронавируса COVID-19 сведена к минимуму.

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