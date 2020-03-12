Роквилл, США, , 16:44 — REGNUM Официальный саундтрек (имеется ввиду отдельный альбом, содержащий все музыкальные композиции из игры) Doom Eternal не будет готов к релизу игры. Об этом 11 марта сообщалось на официальном сайте Bethesda Softworks.

Издатели игры сообщили, что обладатели коллекционного издания Doom Eternal получат цифровую версию саундтрека игры Doom 2016 года. Дата выхода композиций из нового проекта пока не сообщается.

Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Игра станет сюжетным продолжением Doom 2016 года.

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