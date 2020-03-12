Богота, , 16:44 — REGNUM Режим чрезвычайного положения из-за распространения уханьского коронавируса объявлен в Колумбии, сообщил 12 марта журналистам колумбийский президент Иван Дуке.

Напомним, в Колумбии вирус COVID-19 выявлен у девяти человек. В Бразилии заболевших — 52, в Коста-Рике — 22, в Эквадоре — 17, в Перу — 13.

В Панаме COVID-19 выявлен у восьми человек, один из них скончался. В Гвиане и Парагвае — по пять заболевших, на Кубе — три человека. В Боливии и Гондурасе — по двое инфицированных.

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