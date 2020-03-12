Москва, , 16:42 — REGNUM Мировой суд в Москве 12 марта оштрафовал телеканал BBC World News на 10 тысяч рублей за непредоставление экземпляров программ в ВГТРК, сообщает «Интерфакс».

Суд также оштрафовал главного редактора телеканала BBC World News Екатерину Якушенко на одну тысячу рублей по статье о нарушении порядка предоставления обязательного экземпляра документов.

Представитель BBC согласен с решением.

«Предоставили с незначительным опозданием, но понимаем, что закон нарушен», — заявил он.

Ранее 3 марта Роскомнадзор составил два протокола в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства.