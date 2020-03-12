Ростов-на-Дону, , 16:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону жители жалуются на дефицит медицинских масок. Нехватку средств защиты подтвердили журналисты портала 1rnd.ru, которые провели «контрольную закупку».

В нескольких аптеках областного центра масок нет около месяца. Сроки поставок средств защиты фармацевты назвать затруднились, однако производитель уверяет, что в сутки по-прежнему выпускается до 40 тыс. медицинских масок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года сообщалось, что речи о приостановке производства медицинских масок из-за нехватки сырья нет. Власти заверяли, что дефицита не возникнет, если не создавать ажиотажа. Кроме того, сообщалось о стабильных ценах на средства защиты.

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