Москва, , 16:36 — REGNUM При необходимости в Москве будут усилены ограничительные меры для нераспространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин при посещении колл-центра по профилактике коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Колл-центр по профилактике коронавируса в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Собянин отметил, что на данный момент система здравоохранения Москвы переведена на повышенный режим готовности, созданы дополнительные лечебные места. Кроме того, в Новой Москве приступили к строительству новой инфекционной больницы.

«И дальше будем наращивать наши усилия. Будем смотреть дальше, при необходимости будем ужесточать требования», — заявил Собянин.

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