Москва, , 16:27 — REGNUM Официальный изготовитель Lada на российском рынке АО «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 12 192 автомобилей из-за возможного дефекта тормозного усилителя. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Lada моделей Vesta, Xray и Largus, реализованные в период с сентября 2019 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех отзываемых транспортных средствах будет произведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев авто.