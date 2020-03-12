Кишинёв, , 16:25 — REGNUM В столице Молдавии Кишиневе 12 марта женщина с ребенком с подозрением на коронавирус напала на медицинский персонал и сбежала из больницы вместе с ребенком. Как сообщили ИА REGNUM в полиции, спустя несколько часов ее нашли в одном из райцентров в более чем 100 км от Кишинева.

В другом молдавском райцентре, Глодянах, врачам и полицейским пришлось силой сажать женщину с симптомами коронавируса в машину скорой помощи, чтобы отвезти в Кишинев на обследование. Еще один житель того же города, прилетевший из Милана на одном самолете с заразившейся женщиной, отказался от карантина. Он должен был находиться на карантине в Кишиневе, но вместо этого поехал в Глодяны, где «свободно разгуливал по городу».

Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну заявила, что власти и врачи сталкиваются с многочисленными случаями безответственного поведения людей, которые не только угрожают здоровью окружающих, но и проявляют агрессию, нападая на врачей, и оказывают сопротивление сотрудникам правопорядка.

«Очень жаль, что в подобных случаях люди не осознают все риски, которым они подвергают себя и окружающих», — сказала Думбрэвяну. По ее словам, сейчас подозрения в заражении коронавирусом есть в отношении примерно 30 человек. Подтверждено в Молдавии по-прежнему четыре случая заболевания — все заболевшие приехали из Италии, где находится несколько сотен тысяч молдавских гастарбайтеров.