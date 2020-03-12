Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вскрыли и пресекли крупное подпольное производство алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Северной столицы. Об этом сообщили ИА REGNUM 12 марта в пресс-службе УФСБ.

Как установило следствие, работу подпольного завода организовали члены преступной группы. Они смогли наладить незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на территории Санкт-Петербурга.

В свою очередь телеканал «78» сообщает, что склад незаконной продукции располагался в Кировском районе Петербурга на Химическом переулке. Злоумышленники мастерски раскрашивали воду из-под крана с добавлением спирта, подсластителями и усилителями вкуса под алкогольную продукцию, которую якобы сбывают из-под полы напрямую с ликеро-водочного завода.

Напомним, ранее сообщалось что в одном из заброшенных зданий военной части в Петербурге прохожий обнаружил тела нескольких людей без внешних признаков насильственной смерти. Следователи предполагают, что все они стали жертвами некачественной алкогольной продукции, на месте происшествия была обнаружена канистра с жидкостью с запахом спирта.

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