Турин, Италия, , 16:21 — REGNUM Португальский футболист Криштиану Роналду уведомил руководство «Ювентуса» об отказе возвращаться в расположение команды из-за обнаружения коронавируса у одноклубника Даниэле Ругани. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Отмечается, что футболист останется вместе с семьёй на острове Мадейра, куда он прилетел навестить перенёсшую инсульт мать. Согласно сообщению другого британского издания, Daily Mail, полузащитник намерен предпринять все меры предосторожности.

Ранее стало известно, что футболист «Ювентуса» Даниэле Ругани оказался заражён коронавирусом. Болезнь у футболиста протекает без симптомов.