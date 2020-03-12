Москва, , 16:25 — REGNUM В Москве предпринимаются все необходимые меры для нераспространения в городе заболеваемости коронавирусом. Об этом 12 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении колл-центра по профилактике коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Колл-центр по профилактике коронавируса в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Со всего мира поступают тревожные новости о коронавирусе. Мы в Москве предпринимаем все необходимые меры, чтобы инфекция не распространялась. Введены определенные ограничительные меры», — сказал Собянин.

По его словам, наибольшие усилия властей в этом вопросе направлены на работу с «группой риска» — гражданами, которые вернулись из стран с неблагополучной ситуацией.

«Таких граждан мы предупредили что не менее 14 дней они должны находиться на домашнем карантине. При необходимости им выдают больничные листы», — отметил мэр Москвы.

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