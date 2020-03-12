Стокгольм, , 16:21 — REGNUM Стокгольмские школы уже готовятся к альтернативным формам обучения после информации в шведских СМИ о возможном закрытии всех образовательных учреждений в столице. Такие меры стали актуальны на фоне усиливающейся эпидемии коронавируса COVID-19 в стране. Об этом 12 марта сообщило шведское новостное агентство Sveriges Radio.

Инициатором поиска новых методов обучения выступила региональная администрация образовательных учреждений в Стокгольме, которая направила в школы запрос о составлении нового плана обучения учащихся, предусматривающий закрытие школ с последующим лишением детей непосредственного доступа в школьные помещения.

«Сегодня утром мы получили небольшое электронное письмо от нашего начальника, где нам было предложено подумать о том, как бы мы могли подготовиться к обучению другими способами без физического присутствия в школе, если это станет актуальным. На данный момент это не актуально, однако это пока», — заявила Дженни Рангеби, которая является директором средней школы Кунгсхольмена, одного из районов Стокгольма.

Еще в начале марта администрация образовательных учреждений разослала план действий на случай непредвиденных обстоятельств. В нем сообщалось о том, как школы должны действовать в условиях пандемии. Теперь же в образовательные учреждения поступил запрос продумать, как ученики должны получать образование, если школы будут закрыты или большинство учащихся в них будут отсутствовать.