Куала-Лумпур, , 16:04 — REGNUM В Малайзии зарегистрирован первый случай спорадического заражения коронавирусом COVID-19, когда инфицированный человек не выезжал в районы, где выявлено инфекционное заболевание, и не имел контактов с инфицированными людьми. Об этом сообщает 12 марта The Straits Times.

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По информации министерства здравоохранения Малайзии, этот случай был выявлен после того, как по состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов — 138 образцов от пациентов с признаками ОРВИ и 462 с симптомами гриппа.

«По состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов, и один образец дал положительный результат на COVID-2019», — сообщил представитель министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла.

Он добавил, что расследование с целью установить источник спорадического случая заражения, продолжается. Нур Хишам Абдулла также посоветовал жителям Малайзии воздержаться от поездок в страны, затронутые пандемией.

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Отмечается, что появление спорадического случая заболевания является признаком того, что болезнь начала распространяться в обществе вне возможностей гарантированного контроля за её распространением.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, общее число заразившихся новым типом коронавируса в Малайзии увеличилось до 149 человек. При этом 26 пацинтов, у которых был диагностирован COVID-2019, выздоровели.