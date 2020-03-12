Красногорск, , 15:58 — REGNUM В Подмосковье за неделю проверили состояние 645 детских площадок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.

По словам начальника ведомства Олега Баженова, проверки содержания детских игровых площадок провели во всех муниципалитетах региона. По итогам ревизий устранили 91 нарушение в Дмитрове, Талдоме, Луховицах, Шатуре, Подольске и Долгопрудном. Всего с начала 2020 года в Подмосковье провели 4 тыс. подобных проверок и устранили 565 нарушений.