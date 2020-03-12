Ессентуки, Ставропольский край, , 15:59 — REGNUM Ессентукский городской суд на Ставрополье вынес приговор бывшему заместителю руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрию Заварзину по делу о взяточничестве, пишет 12 марта «Интерфакс-Юг». Мужчина был задержан с поличным в мае 2019 года.

Установлено, что Заварзин вымогал взятку в размере 1 млн рублей у представителей коммерческой организации, которая реализует проект по строительству Старомарьевской солнечной электростанции. Деньги чиновник требовал за согласование допуска объекта в эксплуатацию.

Задержали Заварзина сотрудники краевого управления ФСБ при получении части требуемой суммы — 500 тыс. рублей, после чего против него было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Суд приговорил экс-чиновника к семи годам колонии строгого режима.

Читайте также: На Ставрополье сотрудник Росгвардии отделался штрафом за взятку