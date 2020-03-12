Вильнюс, , 15:52 — REGNUM Мэр столицы Литвы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сегодня, 12 марта, комментируя решения властей ввести общегородской карантин и отменить учебный процесс во всех заведениях, выразил надежду, что школы и вузы найдут возможность проводить обучение дистанционно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, общегородской карантин не означает, что учебный процесс должен останавливаться. «Я надеюсь, что школьники будут получать задания», — сказал Шимашюс на пресс-конференции.

Мэрия Вильнюса постановила остановить учебный процесс в столице Литвы на пять недель, до 17 апреля.

В Литве введён режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса, заражено три человека.