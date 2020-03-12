Лондон, , 15:51 — REGNUM Власти Великобритании не считают необходимым закрывать границы для въезда граждан с территории Евросоюза. Об этом журналистам заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании.

По его словам, данное решение основывается на имеющихся у премьер-министра рекомендациях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп принял решение о закрытии въезда из стран Европы, за исключением Великобритании. По словам американского лидера, страны европейского континента приняли недостаточно мер по предотвращению распространения коронавируса.