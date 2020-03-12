Казань, , 21:07 — REGNUM В казанском цирке 11 марта родилось четверо тигрят, появление которых на свет стало полной неожиданностью для сотрудников. Директор цирка Рамиль Шарифуллин сообщил, что состояние новорожденных стабильное, тигрица освобождена от репетиций, чтобы проводить время с новорожденными. Дальнейшая судьба тигрят пока неизвестна, предположительно, они продолжат гастролировать вместе с родителями.

Тигрица Магда и новорожденные Пресс-служба Казанского цирка

Мама-тигрица по кличке Магда родом из Казани, появилась на свет несколько лет назад в местном зооботсаду. В этом году она приехала на гастроли в Казань. Папа-тигр по кличке Мартин выступает с цирком из Крыма. Клички для малышей выберут зрители, но начинаться они должны с букв имени родителей, уточнили в мэрии Казани.

В казанском цирке уже был случай рождения животных. Так, 9 мая 2019 года родился пони по кличке Салют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирском зоопарке имени Р. Шило у чёрно-белых восточных колобусов родился белоснежный малыш.

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