Лиссабон, , 15:55 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Португалии увеличилось до 78 человек. Такие данные приводит 12 марта главное управление здравоохранения страны, передаёт телеканал SIC.

Днём ранее заболевших было 59 человек, таким образом, за сутки вирус поразил 19 человек. В Португалии могут закрыть все образовательные учреждения, такова одна из мер, рассматриваемых правительством. Восемь вузов уже отменили занятия до 20 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза удалился на двухнедельный карантин. Он работает, находясь дома. Ди Соза принял такое решение, чтобы показать пример гражданам.

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