Москва, , 15:49 — REGNUM Одна из самых важных задач Минпросвещения РФ — контроль за региональными надбавки за классное руководство (по 5 тыс. рублей). Об этом 12 марта заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Кравцов рассказал о сроках новых выплат для классных руководителей

«В 2020 году Минпросвещения планирует провести первый форум классных руководителей», — сказал Кравцов и пригласил президента принять участие в этом форуме.

Вторая важная задача — это организация питания младших школьников. Третья — строительство школы, детских садов и обязательное лицензирование. «По остальным вопросам все Ваши поручения будут исполнены», — отметил Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2020 года в России начнут начислять дополнительные выплаты для классных руководителей в соответствии с январским посланием президента.

Читайте также: Кравцов пообещал достичь всех целей нацпроектов в образовании в 2020 году