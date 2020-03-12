Киев, , 15:51 — REGNUM Нападение, совершённое неонацистами на советника глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивохо, является очередной проверкой действующей украинской власти, заявил блогер Анатолий Шарий 12 марта в эфире телеканала 112.ua.

Он отметил, что во время нападения на Сивохо, полиция стояла в стороне и продолжила стоять после того, как тот упал. Шарий добавил, что злоумышленники даже не пытались скрыться с места происшествия, наоборот, начали раздавать интервью.

Блогер считает, что украинские власти проверяют силы, связанные с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Они хотят понять, насколько серьёзно власть намерена привлекать к ответственности преступников, особенно после смены генерального прокурора Украины.

«Будет ли что-то завтра, когда вызывают Порошенко (на допрос в Государственное бюро расследований — ИА REGNUM), я не знаю. Если не будет, то общество сделает очередной вывод, который сегодня также был сделан в очередной раз, когда было нападение, абсолютно безнаказанное, на советника главы СНБО. Если завтра не будет подозрения — значит, опять сделаем вывод», — отметил Шарий.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная полиция Украины возбудила дело по статье «хулиганство» и задержала 15 подозреваемых в нападении на Сивохо.

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