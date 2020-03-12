Мадрид, , 15:44 — REGNUM В автономном сообществе Мадрид (Испания) число случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 350 и составило 1388. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения при правительстве региона.

Отмечается, что всего в регионе от коронавируса умерли 38 человек. Ранее сообщалось о 1024 инфицированных и 31 летальном случае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мадридский «Реал» ввёл карантин для футбольной и баскетбольной команд. Период карантина составляет 14 дней, футбольный клуб рискует не сыграть 17 марта в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити».

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