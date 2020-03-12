Москва, , 15:44 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым достичь результатов в цифровой трансформации, для чего в структурах власти необходим «цифровой спецназ». Соответствующее заявление он сделал на встрече с заместителями руководителей органов власти, ответственными за цифровую трансформацию.

По его словам, подобные вопросы входят в «глобальную повестку дня», и добиться целей Россия должна в кратчайшие сроки. Именно для этого, считает Мишустин, российскому правительству требуется «цифровой спецназ», а именно — «особые люди, с особыми навыками и с особым опытом».

Глава правительства отметил, что сотрудники такого «спецназа» будут обязаны на деле доказывать необходимость новых методов работы и преимуществ цифровых технологий, причём не только коллегам по работе и начальству, но и рядовым гражданам.

Соответствующее обучение Мишустин предложил создать на базе РАНХиГС. Он призвал чиновников «по-хорошему «болеть цифрой» для достижения более чётких результатов.