Москва, , 15:43 — REGNUM Поезда из Москвы в столицы Германии Франции пока будут курсировать. Решения об их отмене оперативный штаб по борьбе с распространением в России коронавируса пока не принял. Об этом 12 марта заявил заместитель генерального директора «Российских железных дорог» (РЖД) Дмитрий Пегов.

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Он подчеркнул, что обсуждать вопрос о возможном прекращении курсирования поездов по этим маршрутам пока преждевременно.

«Будет принято решение оперативным штабом, тогда и будем обсуждать», — приводит ТАСС слова Пегова.

Как сообщало ИА REGNUM, С 5 марта в связи с распространением коронавируса нового типа движение поездов № 17/18 по маршруту Москва — Ницца — Москва было временно прекращено. Маршрут РЖД курсировал один раз в неделю, отправляясь из российской столицы по четвергам, а из Ниццы — по воскресеньям. Его путь к французскому средиземноморью пролегал по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако. До Бреста следовал прицепной вагон. В четверг 5 марта московский вокзал не покинет первый после введения запрета поезд.

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