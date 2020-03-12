Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приостановил на 16 дней работу столовой и буфета Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (СПб ГЭТУ «ЛЭТИ»), где проверяющие выявили большое количество нарушений. Об этом сообщает 12 марта объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Внимание на столовую университета сотрудники надзорного органа обратили после случаев массовых отравлений. После проведённого санитарно-эпидемиологического расследования по выявлению причин возникновения инфекционных заболеваний в отношении ООО «Зеленый мир», организовавшего питание студентов и сотрудников вуза на улице Профессора Попова, 5/ А, были выявлены многочисленные нарушения.

Так, специалисты установили, что столовая, буфет и хозблок находились в ненадлежащем состоянии, в помещениях было грязно, валялся мусор и личные вещи. Кроме того, в мясорыбном цехе не был выделен отдельный инвентарь для обработки сырой птицы, а готовая кулинарная продукция в производственном помещении хранится с нарушениями установленного срока хранения скоропортящейся продукции. Помимо этого, было установлено, что сотрудник пекарни — помощник повара, в середине февраля жаловалась на боли в животе, дисфункцию кишечника, при этом была допущена на работу.

«В столовой, буфетах, пекарне ООО «Зеленый мир» не созданы условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах приготовления и реализации кулинарной и выпечной продукции, гарантирующих их качество и безопасность для здоровья потребителей», — говорится в сообщении суда.

В суде представитель ООО вину признал и пояснил, что большинство нарушений в настоящее время устранены, а также просили не приостанавливать деятельность ООО, поскольку оно обеспечивает питанием около 10 тысяч студентов и преподавателей университета.

«Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности на 16 суток», — уточняют в пресс-службе.