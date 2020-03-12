Сухум, , 15:49 — REGNUM Военные разведчики подразделений Южного военного округа Вооруженных сил России начали проводить боевые противодиверсионные учения в Абхазии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

По данным ЮВО, учения будут проходить в ночное и дневное время. Военнослужащим предстоит отработать обнаружение и ликвидацию диверсантов. Сообщается, что разведчики будут применять беспилотные летательные аппараты.

По заданию учений, российским военным предстоит вычислить местоположение диверсионных групп и сообщить их координаты на командный пункт. Условную ликвидацию будут выполнять силы авиации и артиллерии.

Всего на учениях задействовано около 300 военнослужащих и 30 единиц техники.