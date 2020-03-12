Ростов-на-Дону, , 15:42 — REGNUM В Ростовской области временно приостановлена работа двух аптек, работники которых торговали сильнодействующими препаратами без рецепта. Ограничительные меры введены по решению суда, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Росздравнадзора.

Две аптеки, несмотря на регулярные проверки, продолжали отпускать «аптечные наркотики» без разрешительного документа. В ходе инспекции было выявлено, что фармацевты одной из точек не зафиксировали поступление почти 27,7 тыс. упаковок препаратов, подлежащих учёту.

Точки продаж лекарственных препаратов закрыты на месяц.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в ноябре 2019 года в Ростовской области трое подростков впали в кому после приёма препарата с психоактивным действием, который был продан без рецепта. При этом аптека-нарушитель уже была оштрафована за свободную продажу сильнодействующих лекарств.

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