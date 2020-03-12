Термез, Узбекистан, , 15:36 — REGNUM Образовательный центр в Термезе планирует готовить специалистов из Афганистана на гранты Китая, Германии и США. Об этом сообщили в пресс-службе Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

При поддержке Китая планируется запустить курсу для представителей министерства развития сёл Афганистана, при помощи США — курсы для инженеров по эксплуатации и строительству автомобильных дорог, а также сотрудников полиции. Кроме того, ФРГ планирует выделить 17,5 млн евро на подготовку медицинских специалистов.

Отметим, образовательный центр в Термезе был открыт в январе 2018 года. Граждане Узбекистана могут получить образование по 17 направлениям высшего и 16 — среднего специального образования. Обучение в центре окончили 136 афганских студентов.