Москва, , 15:42 — REGNUM Россия располагает технологическими возможностями для перевода совещаний органов власти в режим онлайн в случае, если коронавирус будет распространяться. Об этом заявил журналистам 12 марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Он отметил, что есть множество отечественных систем, которые включены в реестр и обеспечивают сервисы видеоконференций. Есть и конкурентные решения, которыми пользуются некоторые ведомства.

Шадаев подтвердил, что очные совещания властей можно перевести на онлайн-платформы. Министерство будет активно этим заниматься.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что предпринятые в стране меры свели к минимуму угрозу распространения коронавируса.

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