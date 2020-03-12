Москва, 12 марта 2020, 16:00 — REGNUM В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом 12 марта сообщил Гидрометцентр России.
Предупреждение действует в связи с сильным ветром с 00:00 12 марта до 03:00 14 марта. «Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
В области скорость ветра может достигать 15−20 м/с.
МЧС предупреждает о необходимости соблюдать меры осторожности — обходить шаткие конструкции и не парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными щитами.