Москва, , 15:28 — REGNUM В мире почти 370 млн детей не ходят в школу из-за карантинных мер по защите от коронавируса, свидетельствуют данные ЮНЕСКО.

«Сегодня по всему миру возможности ходить в школу лишен каждый пятый школьник — 369 млн детей и подростков», — сообщили в организации.

В ЮНЕСКО отметили, что временное закрытие школ из-за проблем в сфере здравоохранения и других кризисов не является повод для нарушения права детей на образование.

«Мы работаем со странами, чтобы найти высокотехнологичные, низкотехнологичные или нетехнологические решения, обеспечивающие непрерывность обучения», — заключили в ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за коронавируса правительство Грузии приняло решение о продлении каникул в учебных заведениях страны до 1 апреля, а также об отсрочке призыва в армию на один месяц, до 13 апреля.

Также на Украине закрылись все учебные заведения, запрещены массовые мероприятия и прекращены авиасообщение с рядом стран.

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