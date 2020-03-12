Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Звонки на телефоны горячей линии министерства «беженцев с оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии и Национального центра по контролю заболеваний отныне для абонентов компаний сотовой связи «Билайн» и «Магти» стали бесплатными.

По информации минздрава, соответствующее решение приняли сами компании, и в министерстве приветствуют такой шаг в условиях, когда информирование граждан и получение от них срочной информации крайне необходимы.

Причиной перехода на бесплатное обслуживание звонков на горячие линии минздрава компании сотовой связи назвали объявленную ВОЗ пандемию коронавируса.

Напомним, что в Грузии зафиксировано уже 24 официально подтвержденных случая коронавируса. До 300 человек находятся в карантине и еще 46 человек остаются в стационарах под наблюдением врачей.