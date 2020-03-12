Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Старший инспектор отдела по исполнению административного законодательства Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте обвиняется в получении взяток от коммерсанта, который организовал незаконную торговлю у Московского вокзала. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Как считает следствие, сотрудник транспортной полиции на протяжении с мая 2018 года по октябрь 2019 года ежемесячно получал взятки от предпринимателя. За «вознаграждение» полисмен не предпринимал никаких действий к уличным торговцам у Московского вокзала.

«В настоящее время сотрудник полиции задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения», — говорится сообщении.

В настоящий момент следователи пытаются установить иные эпизоды преступной деятельности должностного лица и выяснить мотив и причины его поступка. Расследование уголовного дела продолжается.