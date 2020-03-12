Москва, , 15:17 — REGNUM Обеспокоенность властей США по поводу неконтролируемого распространения коронавируса в их стране вполне понятна, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя заявление Трампа о запрете въезда в США из Европы.

«Помимо объективных поводов для страха, основанных на том, что инкубационный период у данного заболевания очень длинный, а симптоматика на начальном этапе выражена крайне неявно, что затрудняет своевременную идентификацию зараженных, сама система медицинского обеспечения в США совершенно не готова к таким испытаниям. Там нет единой государственной структуры организации здравоохранения.

Система в Америке зиждется на огромном количестве клиник, в основном частных, работающих, условно говоря, самостоятельно, не будучи объединенными в единую систему, позволяющую оперативно обмениваться данными и совершать скоординированные действия.

В такой ситуации выявление заболевших становится не просто тяжелой задачей — медики фактически обречены не действовать на опережение, а быть в роли догоняющих, фиксируя случаи заболевания, и пытаясь изолировать тех, кто контактировал с заболевшим уже «постфактум».

С учётом делительного инкубационного периода занятие практически бесполезное — за 3,5 недели любой заболевший успел пообщаться с сотнями и тысячами людей, многие из которых понесли этот вирус дальше в геометрической прогрессии.

Так что единственный вариант хоть как-то действовать на опережение — закрывать границы. В данном случае — авиасообщение. Впрочем, поблажка, сделанная для крайне дружественной Штатам Британии, оставляет для вируса колоссальную лазейку, которая может свести на нет все усилия властей.

Так что в значительной части заявление Трампа о закрытии авиасообщения с Европой является политическим ходом, направленным на укрепление собственного рейтинга — рядовые американцы видит, что их президент не сидит сложа руки, а хоть что-то предпринимает», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта приостанавливают на 30 дней все поездки из Европы в США. Исключение сделано для Великобритании.

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