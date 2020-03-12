Воронеж, , 15:13 — REGNUM В Воронежской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом, сообщили 12 марта в пресс-службе правительства региона.

Как уточнили в пресс-службе, всего в регионе под медицинское наблюдение за период эпидемического неблагополучия по коронавирусу попали 186 человек — все они вернулись из Китая, Италии, Ирана или имели контакт с заболевшими людьми. В настоящее время под наблюдением остаются 93 человека, признаков инфекции у них нет, анализы на коронавирус отрицательные.

За последние сутки в Воронежской области были госпитализированы две женщины 1971 и 1990 годов рождения, вернувшие из Италии, а также мужчина 1989 года рождения, приехавший из Франции. У всех них есть признаки ОРВИ. Всего на стационарном лечении остаются восемь человек, у которых выявили признаки ОРВИ. Предварительные анализы на коронавирус у всех отрицательные.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в РФ коронавирус был выявлен у восьми человек, все жители Москвы и Московской области. Всего заболевание в РФ было зафиксировано у 28 человек.