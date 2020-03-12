Амстердам, , 15:11 — REGNUM Всемирная конференция по свободе СМИ, которая должна была состояться в двадцатых числах апреля 2020 года, в Гааге в назначенные сроки проведена не будет. Об этом 12 марта сообщили в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

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Причина — нынешняя ситуация с распространением нового пита коронавируса, из-за которой многие спикеры и участники не хотят или не могут приехать в Нидерланды.

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Как пояснили в ведомстве, совсем от проведения мероприятия было решено не отказываться, сообщает ТАСС. Конференция перенесена на 18−20 октября.

Напомним, проведение Всемирной конференции по свободе СМИ, которую каждый год организует ЮНЕСКО, должна была состояться в Гааге с 22 по 24 апреля.

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