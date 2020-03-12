Ватикан, , 15:04 — REGNUM Папа римский Франциск в четверг, 12 марта, призвал всех верных молиться за представителей власти, которым во время пандемии коронавируса регулярно приходится принимать неприятные, но нужные решения «для общего блага».

Глава католической Церкви также призвал к молитве за врачей и заболевших. Ранее он обратился с призывом к священникам найти в себе мужество идти к больным коронавирусом и нести им Слово Божие и причастие.

По данным на 11 марта, от коронавируса в Италии умерли 827 человек, количество жертв за сутки выросло на 30%. Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее. Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными 10 марта этот показатель увеличился на 4%.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т.п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.

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