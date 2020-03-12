Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM «Ельцин-центр» в Екатеринбурге перешёл на специальный санитарный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

В частности, в центре приостановлено планирование новых массовых мероприятий. В помещениях учреждения будет проводиться регулярная влажная уборка и дополнительная санитарная обработка, также там очистят вентиляционную систему.

«Посетителям, чувствующим недомогание, рекомендуется временно отказаться от посещения офисных помещений и мероприятий Центра», — сообщают в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области официально запретили проводить массовые мероприятия от пяти тысяч человек. Запрет установил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отменили турнир «Большой шлем» из-за коронавируса