Пенза, , 20:54 — REGNUM В ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) создали штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор правления компании Олег Белозёров на селекторном совещании. Первостепенными являются противоэпидемические мероприятия в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах. Совещания и переговоры с зарубежными партнёрами рекомендуется проводить в режиме видео — или конференцсвязи. Необходимо минимизировать командировки сотрудников, не выезжать за пределы РФ, в том числе во время отпуска.

Как сообщает пресс-служба КбЖД (Куйбышевской железной дороги), в поездах, на вокзалах обеспечен запас специальных моющих средств, которыми регулярно проводится дезинфекция всех помещений, с помощью бактерицидных ламп обеззараживается воздух, вентилируются помещения, проводится аудиоинформирование о мерах профилактики.

К оказанию первой медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ готовы медпункты на железнодорожных вокзалах. По выявленным путешественникам с симптомами вирусной инфекции медики ведут эстафетное наблюдение до пункта прибытия, при необходимости возможна экстренная госпитализация на ближайшей станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целях предупреждения и ликвидации инфекционных заболеваний, гриппа, ОРВИ и коронавируса в общественном транспорте Казани будет усилен дезинфекционный режим.

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