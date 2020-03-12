Стокгольм, , 15:24 — REGNUM Главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнель заявил, что решение руководства популярного аудио-сервиса Spotify о переводе своих сотрудников на работу из дома из-за коронавируса COVID-19 противоречит политически представлениям левых о том, как должно быть устроено общество.

По его словам, затрагивается вопрос равноправия, так как лишь «некоторые группы в обществе могут себе позволить действовать таким образом». Об этом 12 марта сообщило шведское издание FriaTider.

В своем интервью изданию Expressen Тегнель пояснил, что, по его мнению, все граждане Швеции должны иметь равный шанс заразиться коронавирусом.

«Как мы можем всё организовать надлежащим образом? Так, чтобы сохранить равноправие и чтобы у всех были равные возможности избежать заражения? Я думаю, стоит очень тщательно продумывать последствия подобных решений прежде чем принимать их, в особенности, если их принимает коммерческая компания или государственный орган», — заявил Тегнель.

Однако многим в Швеции неясно, что именно имел в виду эпидемиолог, говоря о «равных» шансах заразиться коронавирусом. Уже сегодня для работающей части шведского населения риск заразиться новым коронавирусом выше, чем для тех, кто живет на социальные пособия.

Так, известный политик, член оппозиционной партии Умеренных и депутат риксдага Ханиф Бали выразил недоумение по поводу высказываний главного эпидемиолога страны. «Каким образом работа из дома понижает шансы других граждан остаться здоровыми?» — написал Бали в своем твиттер-аккаунте.