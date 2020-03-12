Москва, , 14:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, освобождающий от НДФЛ повышенные выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский учитель», передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Поправкой в Налоговый кодекс снимается ограничение в размере 1 млн рублей. действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от НДФЛ доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам.

Освобождаться от уплаты налогов будут выплаты, превышающие эту сумму.

Принятие законопроекта связано с увеличением выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». В некоторых регионах выплаты достигли 2 млн рублей, отмечалось в ходе заседания.