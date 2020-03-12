Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Окружной суд Вашингтона отказался отклонять коллективный иск о неисправных контроллерах консоли Nintendo Switch. Об этом 11 марта сообщил сайт gamesindustry.biz.

Коллективный иск подали 18 человек, заявивших о «люфте» в контроллерах Joy-Con — по словам пострадавших, джойстики регистрировали движения даже когда консолью никто не пользовался. Ремонт Joy-Con также не решил проблему.

Nintendo просила суд отклонить иск, но компании отказали. Однако дело всё же передали в арбитраж в соответствии с требованиями лицензионного соглашения Nintendo.

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