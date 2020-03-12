Москва, , 14:33 — REGNUM Сильный ветер, а к выходным снег и метель, ожидаются в Европейской части России из-за прихода мощного скандинавского циклона. Об этом сообщает 12 марта Гидрометцентр РФ.

«Возвращается зима!» — предупредили синоптики.

Так, 12 марта в большинстве регионов Европейской части погода будет дождливой, с порывистым ветром. В ночь на 13 марта атмосферный вихрь достигнет российской территории и ухудшит погоду в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Здесь выпадут дожди, на севере с мокрым снегом и снегом, ветер будет дуть со скоростью 15−20 м/с, местами до 24 м/с.

В Московском регионе ночью 13 марта ожидается дождь, +2…+4°, а днём — небольшой дождь и +5…+7°. Ветер будет дуть юго-западный и западный, 7−12 м/с с порывами 15−20 м/с.

14 марта похолодает, на дорогах возможна гололедица. В Центральном федеральном округе ночью температура будет −3…+3°, днем 0…+7° с понижением до отрицательных значений вечером.

15 марта в ЦФО ожидается ночью −5…−12°, днем 0…-7°.